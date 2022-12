Joanna Jędrzejczyk wróci do walki? Wszystko rozjaśni już niebawem, te słowa mogą rozgrzać fanów!

Joanna Jędrzejczyk wróci już niebawem do oktagonu? Mimo że od ostatniej walki Polki w sportach walki minęło już trochę czasu, to ona wcale nie jest zdecydowana na sportową emeryturę. Wręcz przeciwnie, w rozmowie z "Polsat Sport", była mistrzyni UFC dała do zrozumienia, że myśli na tym, aby pojawić się w świecie sportów walki jeszcze raz. Decyzję powinna podjąć już niebawem!

Joanna Jędrzejczyk wróci do oktagonu? Jej słowa mogą rozgrzać fanów

Mimo że wydawało się, że Joanna Jędrzejczyk zakończyła już występy w oktagonie, tak jej najnowsze słowa dają na całą sprawę zupełnie inne światło. Była gwiazda UFC udzieliła wywiadu "Polsatowi Sport", w którym powiedziała o tym, że nie wyklucza swojego powrotu. Aby jednak tego dokonać, musi wszystko przemyśleć i odbyć serię treningów, które mają się odbyć w Tajlandii.

- Gdybym miała wracać, to powinnam to robić już teraz. Nie jest mi łatwo z tą decyzją. Od kilku dni czuję, że bardzo chciałabym wrócić. Nie chcę wyjść na osobę, która mówi jedno, a robi drugie. Ja cały czas to czuję i to mnie bardzo męczy. Na początku stycznia wylatuje na miesiąc do Tajlandii. Zamknę się na campie i będę trenowała. Chcę sprawdzić pewne rzeczy i podjąć decyzję - powiedziała Joanna Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk szczerze po zakończeniu kariery. Trafi do freak fightów? | Andrzej Kostyra