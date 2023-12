Maciej Kawulski zwrócił się bezpośrednio do Michała Materli! Wzruszające słowa o legendzie KSW, łzy same napływają do oczu

16 grudnia odbyła się gala XTB KSW 89. Wszyscy fani sportów walki mogli liczyć na ogromne emocje, zacięte pojedynki oraz krwawe walki. W walce wieczoru jednogłośną decyzją sędziów lepszy od Salahdine'a Parnasse'a okazał się Adrian Bartosiński. Wcześniej w oktagonie było naprawdę krwawo, wszystko za sprawą bardzo zaciętego starcia Damiana Janikowskiego z Tomaszem Romanowskim. Brązowy medalista olimpijski rozbił swojego rywala, co potwierdzili sędziowie punktując walkę. Ponadto znowu w klatce pojawił się Michał Materla, jednak w walce z Pawłem Pawlakiem musiał uznać wyższość rywala.

Maciej Kawulski wprost o Michale Materli! Właściciel KSW nie ma co do tego wątpliwości, czas ucieka

Maciej Kawulski, jak zwykle po gali dodał kilka słów od siebie na temat wydarzenia. Jednak jeden wielki wpis poświęcił legendzie KSW - Michałowi Materli. - W sporcie najgorszym przeciwnikiem jest czas. Okrutnym bo prędzej czy później zawsze zabierającym zwycięstwo. Nie da sie wygrać z zegarmistrzem światła ale można grać mu na nosie wystarczajaco długo żeby nikt nie miał wątpliwości jaką na zejściu dostaniesz ocenę z zachowania. @michal_materla jesteś zdecydowanie właśnie tym gościem w klasie, który nie robi sobie dosłownie nic z uwag starego belfra a my choć uczymy się pilnie i nie wychylany głowy za wysoko chyba zaczynamy to lubić. Zaczyna nam to imponować . No bo jak ty możesz to może i my możemy ? Obyś dawał zły przykład jak najdłużej Gratuluje oczywiście wszystkim zawodnikom wczorajszej gali. Pozwoliłem sobie na wyróżnienie Cipka tylko dlatego, że uczęszczamy do tej samej klasy - można przeczytać.