Gwiazdor FAME MMA pokazał stan swojego konta publicznie! Od ilości cyferek aż kręci się w głowie, o takim widoku wielu może tylko marzyć

Podczas niedawnego wywiadu, jakiego Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka udzielił kanałowi "MMA-bądź na bieżąco", wielu internautów mogło być w niemałym szoku słysząc, że zwycięzca turnieju K1 na FAME 20 nadal nie odebrał całej swojej nagrody. Do tej pory federacja miała wypłacić mu 900 tysięcy z 1,5 mln, a ponadto musiał on zapłacić aż 600 tysięcy podatku od wygranej, co w konsekwencji sprawia, że jego dochód wyniósł kilkaset tysięcy złotych. Jak się jednak okazuje, pomimo tego na koncie Wiewiórki i tak widnieje grubo ponad milion złotych, co publicznie postanowił pokazać na Instagram Strories sam zainteresowany.

Podczas przejażdżki po mieście, Maksymilian Wiewiórka postanowił nagrać ekran swojego telefonu w czasie, kiedy uruchomioną miał aplikację swojego banku. Po kwocie, jaka znajduje się na wszystkich jego kontach widać, że zwycięzca turnieju K1 FAME 20 może pochwalić się aktywami przekraczającymi milion złotych - dokładnie 1 185 520,22 PLN. Taki majątek udało mu się zgromadzić najpewniej dzięki walkom w freak fightowej federacji, których stoczył do tej pory aż 11 oraz dzięki współpracom.

To jednak nie koniec, bo zawodnik FAME MMA postanowił wymownie skomentować swoją sytuację finansową przez utwór "6 zer" Taco Hemingwaya, który zapewne nieprzypadkowo leciał w tle podczas nagrywania relacji na Instagram Stories.

