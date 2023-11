Okniński zdemaskował Amadeusza Ferrariego na wizji! Słyszała to cała Polska, trener niczego nie ukrywał

Przed kilkoma tygodniami fani Mameda Khalidova zacierali ręce, kiedy zaczęły pojawiać się informacje o tym, że legendarny zawodnik federacji KSW mógłby się zmierzyć w boksie z Tomaszem Adamkiem. Nadzieje kibiców szybko jednak zostały przygaszone, kiedy Khalidov wprost powiedział, że negocjacje w tej sprawie nie przebiegają zbyt dobrze. Ostatnim stoczonym pojedynkiem przez Mameda w dalszym ciągu jest jego walka ze Scottem Askhamem podczas XTB KSW Colosseum 2, które miało miejsce w czerwcu. Wszystko jednak wskazuje na to, że już niebawem znów będziemy mogli zobaczyć Khalidova w klatce.

Wystarczył jeden filmik Mameda Khalidova, by fani oszaleli ze szczęścia. Ogromna radość

W ostatnich tygodniach Mamed Khalidov dyskutował o swojej przyszłości z włodarzami federacji KSW, co potwierdzał m.in. wpis Martina Lewandowskiego. Teraz Mamed Khalidov postanowił podgrzać atmosferę i udostępnić na swoim Instagramie post, który rozemocjonował kibiców żądnych kolejnego starcia z udziałem legendarnego zawodnika KSW.

Mamed Khalidov doprowadził do wybuchu radości! Zapanował prawdziwy chaos po tym, co opublikował

- @ksw_mma Słyszałem że coś szykujecie👀 - napisał w mediach społecznościowych Mamed Khalidov dając do zrozumienia, że jego kolejne starcie najpewniej odbędzie się już w bardzo niedalekiej przyszłości. To oczywiście ucieszyło jego fanów. - Czekam z niecierpliwością na powrót do klatki - napisał jeden z nich. - Czekamy❤️ - dodał krótko kolejny z internautów, który nie może doczekać się ogłoszenia kolejnego starcia z udziałem Khalidova.