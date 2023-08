Mamed Khalidov nagle stracił wszystkie siły. Nie był w stanie nic zrobić. Zatrważające wideo krąży po całej sieci

Porażające wyznanie Artura Szpilki. To naprawdę stało się z nim po walce z Pudzianowskim. Nic już nie ukrywał

Mamed Khalidov w czerwcu zanotował drugie zwycięstwo z rzędu. Na gali XTB KSW Colosseum 2 zmierzył się po raz trzeci ze Scottem Askhamem i po raz drugi pokonał Anglika. Wcześniej udało mu się rozprawić z Mariuszem Pudzianowskim. Pojedynek z Pudzianem był dla Khalidova powrotem po bolesnej porażce z Roberto Soldiciem. Jednak u legendy KSW nie widać było oznak dawnej kontuzji i szybko pokonał Pudzianowskiego.

Khalidov stracił wszystkie siły. To stało się nagle

43-latek na razie nie zamierza odłożyć rękawic i czeka na kolejną walkę. Najpewniej w najbliższych tygodniach dowiemy się, kto będzie następnym rywalem Khalidova, który nieustannie jest w treningu. I wydawać by się mogło, że nic nie powstrzyma jego siły. Okazuje się, że wystarczy siłą sugestii, aby zawodnik stracił całą moc, którą posiada. A pokazuje to ostatnie nagranie z udziałem Khalidova.

Legenda KSW była gościem programu Magika Y, najpopularniejszego iluzjonisty w Polsce. Nagrywał on już odcinki z wieloma innymi gwiazdami polskiego sportu, a teraz przyszedł czas na Khalidova. Jedną z iluzji było odebranie zawodnikowi sił. 43-latek w pewnym momencie nie mógł nawet przerwać kartki papieru, czy podnieść iluzjonisty. Sam Khalidov nie był w stanie uwierzyć w to, co się dzieje.