Przygotowania do długo wyczekiwanej gali XTB KSW Colosseum 2 idą pełną parą i zawodnikom zostały już tylko ostatnie dni przed ich wyjściem do oktagonu na PGE Narodowym. Podczas okresu przygotowawczego, największe gwiazdy federacji KSW robiły co mogły, aby jak najlepiej przygotować się na swoich rywali i nie inaczej było w przypadku Artura Szpilki, który miał okazję kilkukrotnie spotkać się w tym celu z Mamedem Khalidovem. Pięściarz zrobił bardzo dobre wrażenie na Khalidovie, który w swojej niedawnej rozmowie dla "Klatka po klatce" zdradził, co naprawdę myśli o pięściarzu.

Mamed Khalidov bez ogródek o Arturze Szpilce! Tak podsumował rywala Mariusza Pudzianowskiego

"Szpila", który na gali XTB KSW Colosseum 2 mierzyć się będzie z Mariuszem Pudzianowskim, już na pierwszy rzut oka może wydawać się wielu fanom prawdziwą duszą towarzystwa i jak wynika z relacji Mameda Khalidova, naprawdę tak jest. Gwiazdor federacji KSW nie szczędził pięściarzowi komplementów, oceniając jego osobę.

Mamed Khalidov szczerze podsumował Artura Szpilkę! Gwiazdor KSW bez ogródek o pięściarzu, tak nazwał rywala Pudzianowskiego

- Im bardziej go poznaję, to jest w pozytywnym sensie świr. Naprawdę to jest człowiek pozytywny. Energia, która od niego bije… - wyznał w rozmowie z Arturem Mazurem Khalidov opowiadając o kulisach relacji z Arturem Szpilką. Gala XTB KSW Colosseum 2 już w najbliższą sobotę 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie. W walce wieczoru Mamed Khalidov zmierzy się po raz trzeci ze Scottem Askhamem.