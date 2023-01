Mamed Khalidov wypowiedział się na temat zmarłej mamy. Legenda KSW w poruszający sposób zdradziła najtrudniejszą chwile w swoim życiu, emocjonalne wyznanie

Jedno zdjęcie wystarczyło, by fani Krzysztofa Radzikowskiego wpadli w zachwyt. Tak określili to, co pokazał

Konfrontacja Sztuk Walki to największa federacja w Polsce. Podczas walk w oktagonie KSW nie brakuje emocji podczas wszystkich pojedynków. Wiele adrenaliny dostarczają na pewno występy legendarnego zawodnika, który jest związany z federacją od kilkunastu lat, mowa oczywiście o Mamedzie Khalidovie. 42-latek w całej swojej karierze stoczył 46 walk, w tym 36 wygrywając, w ośmiu odnosząc porażki, a w dwóch rezultat nie mógł być rozstrzygnięty. W ostatnim czasie jeden z najbardziej doświadczonych wojowników przechodził ciężkie chwile, po potężnym nokaucie z rąk Roberto Soldicia, po którym ciężko było mu dojść do siebie. Jednak pod koniec 2022 roku stanął oko w oko z Mariuszem Pudzianowskim, z którym wygrał po niespełna dwóch minutach.

Mamed Khalidov powiedział o najtrudniejszej chwili w życiu! Legendarny zawodnik KSW wspomniał o śmierci mamy, szczere wyznanie

- Najtrudniejszy moment w życiu? To jak moja mama odeszła. To jest dla mnie najtrudniejszy moment. Ona była kochana, dzięki niej przyjechałem do Polski. To ona zawsze mi mówiła o cierpliwości, tak naprawdę przekazywała mi dużo wartościowych rzeczy. Cały czas była dla mnie przykładem - podsumował Khalidov w "Tytani KSW".

Wszyscy fani 42-latka myśleli, że po tak ciężkim nokaucie ponad rok temu podczas walki z Roberto Soldiciem, Khalidov postanowi zakończyć karierę. Jednak wrócił po roku i pewnie rozprawił się z "Pudzianem". Ponadto legendarny zawodnik KSW wypowiadał się na temat swojego pogromcy, który od 1 sierpnia 2022 zawodnik singapurskiej federacji One Championship, że nie dał mu szansy na rewanż.

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć rewanż Mameda Khalidova z Roberto Soldiciem? Tak Nie