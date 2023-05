Marcin Najman bezlitośnie przejechał się po Adamku. Nazwał go moralnym karłem. Przygotował dla niego coś specjalnego

Jacek Murański po raz pierwszy pokazał się publicznie po śmierci Mateusza Murańskiego. Wielki przyrząd na jego ręce. Wiadomo co to

Marcin Najman wie doskonale, jak przyciągnąć i skupić na sobie uwagę. Jednym z głośniejszych tematów poruszanych przez zawodnika w ostatnim czasie, jest namawianie Tomasza Adamka do pojedynku. Co więcej, wydawało się, że po jednej z propozycji, aby cała gaża obu zawodników została przekazana na cele charytatywne, walka jest już niemal pewna. Ale w najbliższych miesiącach na pewno do niej nie dojdzie.

Najman okrutnie atakował Adamka. Nie przebierał w słowach

Nie przeszkadza to jednak Najmanowi, aby nieustannie atakować byłego mistrza świata w boksie. Podczas konferencji przed galą HIGH League 7, na której "El Testosteron" wystąpi w turnieju Grand Prix nie zabrakło tematu Adamka właśnie. - Była możliwość, aby uczestnikiem Grand Prix był Tomasz Adamek. Jest wielkim mistrzem boksu, którego bardzo szanuję za osiągnięcia. Natomiast jest małym człowiekiem i karłem moralnym - powiedział Najman. - Pamiętam jak na plecach wybił się Andrzeja Gołoty i potem wyzwał go do walki, kiedy wiedział, że jest niesprawny - przypomniał.

- Wygląda jak otępiały. Nudzi mu się, nie wie, co ma ze sobą zrobić. W każdym razie po raz kolejny wyzwał mnie do walki w formule MMA - dodał Najman. W dodatku dla Adamka przygotował... zbroję średniowiecznego rycerza. - Przygotowałem do niego zbroję, aby nabrał odwagi. To zbroja z czasów Bitwy pod Grunwaldem. Postanowiłem, że z pieluchą będzie bezpieczniej, ale chcę Adamkowi uświadomić, że on tę walkę przeżyje - powiedział "El Testosteron" i uderzył w zbroje, zginając ją w okolicach wątroby.