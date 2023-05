Marcin Najman zdzielił "z liścia" Jacka Murańskiego! Dymy podczas konferencji HIGH League. "Ty ruro bezczelna"

Jacek Murański po raz pierwszy pokazał się publicznie po śmierci Mateusza Murańskiego. Wielki przyrząd na jego ręce. Wiadomo co to

Marcin Najman i Jacek Murański mieli skrzyżować rękawice na gali HIGH League 6 18 marca. Do starcia jednak nie doszło, a wszystko spowodowane było tragicznymi wydarzeniami związanymi ze śmiercią Mateusza Murańskiego, synem Jacka. Po kilku miesiącach od tego dramatycznego wydarzenia, Jacek Murański wróci do freak-fightów, a będzie miało to miejsce na HIGH League 7.

Najman spoliczkował Murańskiego. Gorąco na konferencji HIGH League

Murański weźmie udział w turnieju Grand Prix, gdzie może trafić na Najmana właśnie. O wszystkim zadecyduje losowanie. Podczas konferencji dochodziło jednak do spięć między zawodnikami, a "El Testosteron" nie szczędził inwektyw pod adresem potencjalnego rywala. Podczas face to face Najman nie wytrzymał i spoliczkował Murańskiego. - Ty ruro, ty śmietniku ty... Taaaak mnie zabolało, bardziej mnie rozśmieszyłeś. To wszystko? Ty ruro bezczelna - mówił po zajściu Murański do Najmana.