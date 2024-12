Sakramencko wyniszczony AJ naprawdę zrobił to tuż po walce z Taazym! Zdjęcie obiegło internet po gali FAME 23

- Plan zrealizowany 8/10. Jakby nie te klincze. Jakbym był na nie przygotowany... Sędzia mówił, jak tylko się przytulisz, to jest break. No to przytulam się, czekam, czekam, a dalej w ryj dostaję i żadnej reakcji sędziego. To jest ten mój brak doświadczenia. To jest to, że czasem doświadczeniem wygrywasz, a moje jest małe – ocenił AJ w rozmowie z „Super Expressem” na gorąco po walce z Kamilem Mataczyńskim.