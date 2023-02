Marcin Najman już się z tym nie kryje. Publicznie zagroził Murańskiemu, na High League przygotował coś specjalnego

Marcin Najman ostatnio stoczył walkę 21 października, wówczas "El Testosteron" na gali WOTORE 6 zmierzył się z prezesem FEN-u, Pawłem Jóźwiakiem na gołe pięści. Pojedynek nie trwał długo, rywal 43-latka potrzebował zaledwie 15 sekund, aby go pokonać. Po jednym z pierwszych uderzeń Jóźwiaka, przeciwnik runął na ziemie i zasłonił głowę rękami, po czym czekał na przerwanie walki przez sędziego. Najbliższym rywalem "El Testosterona" będzie Jacek Murański, który nie może pochwalić się dobrym rekordem, ponieważ w trzech starciach musiał uznać wyższość rywali, dwukrotnie lepszy był Arkadiusz Tańcula, a raz z Robert Pasut.

Najman nie rzuca słów na wiatr! Tak przygotowuje się do walki z Jackiem Murańskim, wielka zmiana

Najman zadeklarował, że do walki z Murańskim ma zrzucić zbędne kilogramy. Efektami ciężkiej pracy chwali się w mediach społecznościowych, na "Instagramie" 43-latka widnieją zdjęcia bez koszulki, gdzie można zauważyć, jak zmienia się jego sylwetka. "El Testosteron" spędził czas na obozie w Zakopanem, szlifując formę przed ważnym starciem, ponieważ na szali pojedynku jest nie tylko zwycięstwo, ale także musi wytrzymać w klatce co najmniej jedną pełną rundę, aby otrzymać wynagrodzenie. Najman udostępnił zdjęcie wagi, na której widnieje 112,9 kg, co oznacza, że plan idzie w dobrym kierunku, oprócz fotografii widnieje także opis. - No to teraz już stary Fragles, w tej norze, się zabarykaduje - można się domyślić, że w ten sposób zwrócił się do swojego przyszłego rywala. Do walki zostało ok. 1,5 miesiąca, dlatego wynik 100 kg jest w zasięgu "El Testosterona".

