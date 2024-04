Marcin Najman ofiarą zmasowanego ataku! W głowie się nie mieści, przez co musiał przejść. Aż nas zabolało

Marcin Najman ofiarą zmasowanego ataku

Ostatnie tygodnie w życiu Marcina Najmana są naprawdę ciężkie. 9 marca na CLOUT MMA 4 przegrał niezwykle ważną walkę z Jackiem Murańskim już w pierwszej rundzie, a kontuzja złamania oczodołu okazała się na tyle poważna, że tuż przed świętami musiał przejść operację. Ta na szczęście zakończyła się pomyślnie, ale na tym koniec dobrych wieści dla byłego pięściarza. Na początku kwietnia Najman przeżywa prawdziwą gehennę w związku ze zmasowanym atakiem hakerskim na jego telefon. Bezradny 45-latek postanowił opowiedzieć o swoim problemie w mediach społecznościowych.

Aż nas zabolało, przez co musiał przejść Marcin Najman. W głowie się nie mieści

Najman pokazał wymowny zrzut ekranu, na którym w środku nocy widać 200 nieodebranych połączeń i ponad 850 nieodczytanych wiadomości. "To tylko z kilku godzin. O co chodzi z tymi hakerami i czemu wydzwaniają do mnie z numeru Wojtka Goli? Wiem,że to nie Wojtek gdyż dodzwoniłam i wyjaśnił sytuacje. Czyli każdy kto był w kontaktach w telefonie Wojtka będzie teraz obdzwaniany? Milutko😊 Jak zauważyliście nie odbieram 😊 [pisownia oryginalna - red.]" - wyjaśnił gwiazdor CLOUT MMA.