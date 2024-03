Marcin Najman ogłasza po walce z Murańskim. Szykuje się przerwa, jasny komunikat na temat stanu zdrowia

Marcin Najman ma za sobą kolejną porażkę. Były bokser przegrał z Jackiem Murańskim i wskazywał na kontuzję oka. Sportowiec udał się na pełną sportową diagnostykę i okazuje się, że będzie potrzebował przerwy w aktywności sportowej. O wszystkim powiedział za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Marcin Najman szczerze o stanie swojego zdrowia. Przekazał kluczowe informacje

Jak powiedział Najman na swoich mediach społecznościowych, czeka go dochodzenie do zdrowia. O ile operacja może nie być konieczna, o tyle sportowiec na dwa miesiące będzie musiał wyłączyć się z aktywności sportowej.

- Jestem już po pełnej diagnostyce. Na 2 miesiące muszę się z aktywności sportowej wyłączyć. Być może uda się bez operacji. On mnie nie znokautował, on mnie kontuzjował. Nie zmienia to nic. Kibice odpowiednio go pożegnali. Mikrofon wyłączyli. A jak podejdzie mi na wyciągnięcie ręki to nic się nie zmienia. Gdybym miał tę walkę rozpocząć raz jeszcze, ponownie poszedłbym pełnym piecem. Ave - ogłasza Marcin Najman za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.