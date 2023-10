Marcin Najman okrutnie zdzielony z liścia przez Adriana Ciosa. Burdy przed Clout MMA 2. Gigantyczna zadyma

Najbliższa gala Clout MMA zapowiada się naprawdę emocjonująco. Kibice baczną uwagę będą zwracać przede wszystkim na walkę wieczoru, w której Daniel Omielańczuk zmierzy się z Denisem Załęckim. Panowie w ostatnim czasie nieco wyciszyli swój konflikt, ale wcześniej mieli sobie wiele do powiedzenia i to niekoniecznie w parlamentarnych słowach. Podczas Clout MMA 2 ponownie w klatce zobaczymy Marcina Najmana. Doświadczony zawodnik pierwotnie miał się zmierzyć z "Lizakiem".

Dymy między Najmanem a Ciosem. Zrobiło się ostro

Niespodziewanie organizatorzy postanowili dołożyć walkę bonusową. Na pierwszej konferencji przed Clout MMA 2 poinformowali, że przy sprzyjających okolicznościach Najman zawalczy również z Adrianem Ciosem. Po wydarzeniach na poniedziałkowym programie "Roast" wydaje się, że "El Testosteron" zrobi wszystko, aby zawalczyć z drugim rywalem/

Marcin Najman wypalił po zadymie Labrygi i Załęckiego. Tak bolesnej szpili się nie spodziewaliśmy, zaskakująca myśl

Podczas programu co chwila wrzało. Między Ciosem i Najmanem dochodziło do wielu utarczek słownych, a w dodatku nie brakowało rękoczynów. Cios podczas pierwszego face to face uderzył "z liścia" przeciwnika, co rozjuszyło Najmana. Ten w kolejnych częściach programu kilkukrotnie próbował dopaść Ciosa, ale za każdym razem interweniowała ochrona.