Tamta noc rozpoczęła erę freak fightów. Pudzianowski kopał Najmana, na trybunach Mroczek z kamerą

KSW XII wypełniło cały warszawski Torwar, a w otwartym Polsacie walkę Pudzianowski vs. Najman oglądało ponad sześć milionów ludzi (licząc widzów Polsatu i Polsatu Sport). Był to rekord oglądalności MMA w naszym kraju. Debiutem "Pudziana" w MMA żyli kibice w całej Polsce, blisko ringu zasiadło wiele znanych osobistości, celebrytów, gwiazd show-biznesu. Realizator transmisji często "wyłapywał" jednego z braci Mroczek, który zasiadł w pierwszych rzędach z własną kamerą. Po latach to właśnie nagranie aktora mogłoby być białym krukiem. Szefowie KSW powinni się do Mroczka odezwać z prośbą o ewentualne nagranie (o ile go nie skasował...).

Debiutował w KSW Pudzianowski, dla Najmana również był to pierwszy raz w ringu KSW. Obecny "Cesarz Freak Fightów" podpisał z federacją kontrakt na cztery walki, ale ostatecznie skończyło się tylko na starciu z Pudzianowskim i konfrontacji z Przemysławem Saletą (we wrześniu 2010 roku w Łodzi). Oba tej pojedynki Najman przegrał.

"Dawaj na ring"

Pudzianowski rzucił się na Najmana i wygrał w 44 sekundy. Zaczęło się od serii mocnych kopnięć. Kibice MMA pewnie pamiętają, jak komentujący galę Andrzej Janisz krzyczał "low-kicki, to wymyślił Mirek Okniński!", a Łukasz "Juras" Jurkowski dodawał: "kłopoty, kłopoty Najmana". Dużo mniejszy i lżejszy od Pudzianowskiego pięściarz (różnica ok. 30 kg) nie był w stanie wydostać się spod naporu Pudzianowskiego.

Dłużej od pojedynku trwało wejście "Pudziana" na ring. A te też warto przypomnieć, bo w końcu wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy słynny utwór pt. Dawaj na ring. Autorstwa brata Mariusza, czyli Krystiana. Pudzianowski wszedł między liny i rozerwał koszulkę, demonstrując siłę jeszcze przed gongiem. Pierwszy na ring wszedł jednak "El Testosteron", przy instrumentalu jednego z hitów Liroya.

Zwyciężył Mariusz Pudzianowski i przez następne lata, do dziś zresztą, buduje swoją legendę w KSW. Marcin Najman jest za to nawet... popularniejszy od Pudzianowskiego. Do historii internetu przeszedł Hejt Park z jego udziałem w Kanale Sportowym na YT. Regularnie występuje na galach federacji Freak Fightowych i choć może nie wygrywa zbyt często, to w nowym świecie social mediów i szeroko pojętych freaków odnajduje się całkiem nieźle...

