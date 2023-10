Marcin Najman wypalił po zadymie Labrygi i Załęckiego. Tak bolesnej szpili się nie spodziewaliśmy, zaskakująca myśl

O kolejnej walce Jacka Murańskiego może zrobić się głośno. Do klatki ma wkroczyć Amadeusz Ferrari. To może być krwawa jatka

Emocje przed CLOUT MMA 2 powoli sięgają zenitu, a w ostatnich dniach największe zamieszanie wywołała ostra zadyma pomiędzy Denisem Labrygą a Denisem Załęckim. Ci zawodnicy od dawna nie pałają do siebie sympatią, ale 28 października zmierzą się z innymi rywalami. Mimo to, podczas ostatniego programu "Roast" na żywo doszło do eskalacji ich konfliktu, co zakończyło się rękoczynami. Gościem w studiu był też Albert Sosnowski, który przyglądał się wszystkiemu z boku. I to właśnie "Dragon" stał się obiektem ataku ze strony Marcina Najmana! "El Testosteron" od dawna ma na pieńku z byłym pretendentem do mistrzostwa świata wagi ciężkiej i już zapowiada, że chętnie zawalczy z nim w CLOUT. Obecność Sosnowskiego podczas zadymy posłużyła Najmanowi do wbicia bolesnej szpilki.

"Dziś dopiero zobaczyłem zadymę między Denisami podczas Roast federacji CLOUT MMA. Mówcie co chcecie, ale ja tam dostrzegłem dwie walki. Labryga vs Załęcki i Sosnowski vs ze swoimi myślami. Obie na gołe pięści" - napisał Najman w mediach społecznościowych kilkadziesiąt godzin po programie. Swoje słowa opatrzył stopklatką na Sosnowskiego, który wydawał się być zagubiony w studiu.

Już 28 października zarówno "El Testosteron", jak i "Dragon" wejdą do klatki CLOUT, ale nie staną w niej twarzą w twarz. Najmana czeka walka z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim, od której przebiegu zależy jego drugie starcie tego wieczoru z Adrianem Ciosem. Z kolei Sosnowski zadebiutuje we freak fightach z Remigiuszem "Remim" Gruchałą znanym z GROMDY. Obaj zapowiadają, że jest to eliminator do walki z Najmanem!