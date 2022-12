Marcin Najman ostro przed walką z Murańskim. Nazwał go "Starą Rurą", reakcja fanów mogła być tylko jedna

Marcin Najman postanowił powiedzieć o swoim nadchodzącym starciu. W trakcie ostatniej gali High League byliśmy świadkami zapowiedzi starcia Najmana z Jackiem Murańskim, a sam były pięściarz postanowił podziękować fanom za słowa wsparcia, które otrzymał po tym, jak stało się jasne, z kim będzie walczył.

Marcin Najman szczerze o starciu z Jackiem Murańskim. Padły wyjątkowo mocne słowa

O swoich uczuciach przed walką z Jackiem Murańskim, Najman opowiedział za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, a konkretnie Twittera. Widać, że wyraża on wielką niechęć do Murańskiego, gdyż nazwał go "Starą Rurą". Jak mówi sam bokser, dostał wiele słów wsparcia przed pojedynkiem i mówi, że z pewnością odniesie sukces w oktagonie.

- Minęło 5 dni od ogłoszenia walki Najman vs Stara Rura. Dostałem ponad 1000 wiadomości ze wsparciem i mobilizacją. Bywało różnie. Ostatnio się nie popisałem. Ale to będzie inna walka. Inna historia. Nie zawiodę Was! Odnoszę wrażenie, że cała Polska na to czeka. Wyrwiemy chwasta - napisał Marcin Najman na swoim Twitterze.

