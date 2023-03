Marcin Najman przerwał milczenie w sprawie zmarłego Mateusza Murańskiego. Mocne wspomnienie, "gdyby nie jego ojciec, byłby bardzo lubianą postacią"

Marcin Najman postanowił udzielić wyjątkowo mocnego wywiadu. Były pięściarz, który od lat związany jest ze sceną polskiego freak-fightu odniósł się w rozmowie ze "sport.pl", do bardzo głośnego tematu, jakim była śmierć Mateusza Murańskiego. Najman stwierdził, że aktor i sportowiec byłby za życia bardzo lubianą postacią, gdyby nie jego ojciec, który miał wywoływać negatywny wpływ. Padły mocne słowa.

Marcin Najman mocno o śmierci Mateusza Murańskiego. Powiedział o jego ojcu

Zdaniem Marcina Najmana, Mateusz Murański był bardzo podatny na wpływ swojego ojca i pod jego wpływem zmieniał swoje oblicze. Gdyby nie to, to zdaniem Najmana, Murański byłby uważany za kogoś zupełnie innego.

- Uważam, że gdyby nie jego ojciec i cały jego wpływ, byłby bardzo lubianą osoba. On pod wpływem ojca pokazywał zupełnie inną twarz. Widziałem to najlepiej po sytuacji z after party. On sam potrafił przyznać, że zrobił źle. Zapewne pod wpływem taty zmieniał jednak postawę - powiedział Marcin Najman w rozmowie ze "sport.pl".