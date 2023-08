Marcin Najman starł się z byłym zawodnikiem UFC. "El Testosteron" podsumował go w mocnych słowach, nie zostawił złudzeń

Marcin Najman zawalczy na CLOUT MMA 1 w walce wieczoru z Andrzejem Fonfarą, ale ich konflikt wyraźnie osłabł i rozwiąże się na sportowo w klatce. Podczas konferencji przed galą zdecydowanie ostrzej było pomiędzy Najmanem a Pawłem "Scarface" Bombą. Między tymi zawodnikami dochodziło do rękoczynów, co mocno bawi innego z bohaterów CLOUT 1 - Jaya Silvę. Amerykanin to były zawodnik UFC i KSW, który ma na koncie trylogię z Michałem Materlą i walkę z Mariuszem Pudzianowskim. 42-latek otwarcie śmiał się z Najmana, a na ostatniej konferencji przed galą doszło do ich face to face. Dość niespodziewanie "El Testosteron" odepchnął Silvę, który chciał stanąć z nim czoło w czoło! Na scenie zrobiło się gorąco, a po wszystkim były pięściarz podsumował "Da Spyda Killa" w mocnych słowach.

Najman mocno o byłym zawodniku UFC, z którym się starł

- Silva prowokuje mnie już od jakiegoś czasu. Widać, że szuka w tym biznesie takiej ugruntowanej pozycji. Ktoś mu dobrze doradził, żeby atakował takie i takie osoby, a to pozwoli mu wypłynąć na szerokie wody freak-fightów. Cesarz jest tylko jeden i wszyscy chcą walczyć z cesarzem, taka jest prawda! - powiedział Najman w rozmowie z "Super Expressem".

Zanim dojdzie do ewentualnej walki Najmana z Silvą, o czym już się mówi, pierwszego czeka main event CLOUT MMA 1 z Fonfarą. Z kolei drugi zmierzy się na tej samej gali na zasadach K-1 w małych rękawicach z utytułowanym polskim kickbokserem - Tomaszem Sararą. W tym starciu należy spodziewać się grzmotów! Transmisję z gali CLOUT MMA 1 obejrzysz wyłącznie w systemie pay-per-view. Usługę możesz zakupić na stronie cloutmma.tv. Wystarczy kliknąć TUTAJ! Poniżej obejrzysz całą rozmowę z Marcinem Najmanem: