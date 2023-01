Marcin Najman uderzył w Pawła Fajdka. Ostre słowa, "wiem, po co się do mnie przy***ałeś"

Marcin Najman postanowił odnieść się do Pawła Fajdka. Między byłym bokserem, który obecnie związany jest ze sceną "freak-fightu", a lekkoatletą doszło do wymiany wielu nieuprzejmości. Sam Najman na swoich mediach społecznościowych zarzucił reprezentantowi Polski, że ten zaczął z nim dyskutować tylko dlatego, aby zyskać sobie większą popularność.

Marcin Najman uderza w Pawła Fajdka. Zarzucił mu budowanie sobie popularności na jego nazwisku

Jak powiedział Najman, Fajdek nie może się pogodzić z tym, że nie jest popularny tak jak on, więc wykorzystuje jego nazwisko w ramach budowania sobie popularności.

- Fajdek. Ja w końcu zrozumiałem o co Ci chodzi. Już teraz wiem, czemu się do mnie przyj**ałeś. Ktoś Ci sprytnie doradził, że jak chcesz być wyżej w plebiscycie, to musisz być bardziej popularny. No a jak najłatwiej popularność zdobyć? Prz***bać się do kogoś popularnego. Najman w 2020 roku wg. raportu Google'a był najbardziej popularnym polskim sportowcem. A więc, sprytne, sprytne zagranie - z***ć się do Najmana, żeby zyskać popularność. - powiedział Najman na nagraniu na swoich mediach społecznościowych.

Fajdek! Już zrozumiałem po co mnie zaczepiasz. Sprytne 😉👏👏👏 pic.twitter.com/GgIRit7dVn— Marcin Najman (@MarcinNajman) January 24, 2023