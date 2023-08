Marcin Najman zostanie wykładowcą! Wszystko wygadał, chce przekazać Polakom swoją wiedzę!

Marcin Najman może dokonać czegoś całkowicie niespodziewanego. Były bokser, który od lat związany jest z federacjami freak-fightowymi stwierdził za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że chciałby spróbować swoich szans w zupełnie nowej roli - wykładowcy. Jak przyznał Najman, nie wyklucza on trasy po całej Polsce, gdzie będzie dzielił się swoimi doświadczeniami.

Marcin Najman będzie wykłądowcą? Wszystko wyjawił na swoich mediach społecznościowych

Jak przyznał Najman, jego działalność na tle bycia wykładowcą ma za zadanie przybliżyć kulisy istnienia w show-biznesie. Spotkaia mają oscylować wokół dużej ilości doświadczeń, które przez lata kariery Najman zdobył.

- Wpadłem na taki pomysł, aby podzielić się wiedzą z ludźmi, którzy chcą dowiedzieć się, jak naprawdę funkcjonuje ten świat medialny, jak radzić sobie z hejtem, chcą dowiedzieć się o mechanizmach, freak-fightach, jak w nich zaistnieć... Cały legion cesarski to ludzie, którzy chcą walczyć we freak-fightach (...) Stwierdziłem, moi drodzy, że ja po prostu pojadę w Polskę z serią wykładów. Już niebawem ogłosimy pierwszy taki całodzienny zjazd, gdzie będą wykłady oraz panele i do południa, i po południu, później taki integracyjny obiad dla wszystkich. No i mam nadzieję podzielić się z wami tą moją wiedzą, którą przez te lata zdobyłem - powiedział Najman w opublikowanym na Twitterze oświadczeniu.