Marcin Różalski wprost o negocjacjach walki z Mariuszem Wachem. Zdradził kulisy. Wystarczyło mu jedno

Wielki powrót Marcina "Różala" Różalskiego do ringu. Jego rywalem będzie ikona polskiego boksu. Hitowe starcie

Wielki powrót Marcina Różalskiego (46 l.) do ringu! Już 11 października na gali Strike King 3 w Piotrkowie Trybunalskim były mistrz świata w K-1 oraz były mistrz KSW w wadze ciężkiej zmierzy się z Mariuszem Wachem (44 l.), byłym pretendentem do mistrzostwa świata w boksie. Różalski i Wach zmierzą się w brutalnej formule K-1 w małych rękawicach (czterouncjowych, w których walczą zawodnicy do MMA). Nokaut będzie wisiał w powietrzu!

Różalski vs Wach na Strike King 3. Tak wyglądały negocjacje w sprawie walki

Ostatni pojedynek „Różala” odbył się na KSW 71 w czerwcu 2022 roku z Errolem Zimmermanem, który wygrał przed czasem w drugiej rundzie. Wach walczy regularnie, a w ostatnim występie w formule K-1 pokonał Bartosza Słodkowskiego po ciężkich kolanach w drugiej rundzie. Ostatnio przegrał jednak bokserskie starcie w Londynie z utalentowanym Mosesem Itaumą.

Marcin Różalski w rozmowie z Jarosławem Świątkiem na kanale MyMMA.pl na YouTube opowiedział o kulisach negocjacji kontraktowych z organizacją.

– To była pierwsza propozycja zadzwonił do mnie Tomek Sarara. Zaproponował mi walkę właśnie z Mariuszem Wachem na zasadach K-1. Kurcze, powiedziałem tak i dalej już nie było żadnych rozmów. Nad czym tu się zastanawiać? Mariusz Wach jest mega, bardzo dobrym zawodnikiem. Wiekowo jesteśmy w tym samym przedziale, nawet nie wiem czy nie jesteśmy rówieśnikami. Chyba lepiej nie można było trafić – powiedział wprost Różalski.

