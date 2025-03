Jan Błachowicz - Carlos Ulberg RELACJA NA ŻYWO: Wielki powrót Błachowicza do oktagonu! Polska noc w Londynie [WYNIK]

W pierwszej rundzie Marcin Tybura od razu podszedł do swojego rywala. Walka była cały czas rozgrywana w parterze, obaj zawodnicy się “badali” i co jakiś czas jeden, jak i drugi wyprowadzali pojedyncze ciosy. Lepsze kombinacje wyprowadzał Polak, jednak Parkin nie odstawał od Tybury. 39-latek wydawał się być bardziej zmęczony od swojego rywala, jednak zakończył pierwszą rundę obaleniem Parkina. Jak się później okazało była to kluczowa potyczka.

W drugiej odsłonie Parkin próbował atakować Polaka, a ten szybko reagował. Brytyjczyk w pewnym momencie przechwycił nogę Tybury i kontrolował walkę w parterze, ale 39-latek próbował zaskoczyć z pleców Parkina. Na ostatnie dwie minuty walka znowu została podniesiona do parteru. Jednak w ostatnich sekundach nic się już nie wydarzyło.

Unanimous Decision for @MarcinTybura! 🇵🇱He takes Mick Parkin from the ranks of the unbeaten at #UFCLondon! pic.twitter.com/I75HzWne1S— UFC (@ufc) March 22, 2025

Parkin czekał w trzeciej partii na coraz większe zmęczenie Tybury. Brytyjczyk próbował reagować na ataki 39-latka. Do końca walki nic się nie zmieniło, ale jak się okazało to pierwsza runda zaważyła na tym, kto wygra ten pojedynek. Po jednogłośnej decyzji sędziów to Tybura mógł cieszyć się ze zwycięstwa.