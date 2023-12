Marianna Schreiber idzie na całość. Żona polityka PiS chce bić się z dziennikarką na gołe pięści! Rzuciła wyzwanie

Marianna Schreiber 29 grudnia po raz pierwszy wejdzie do klatki. Jej decyzja o dołączeniu do CLOUT MMA wstrząsnęła polskim internetem, ale żona byłego ministra Prawa i Sprawiedliwości nie przejmuje się krytycznymi opiniami. Pod okiem Mirosława Oknińskiego wylewa z siebie siódme poty na treningu, a "Super Express" odwiedził ją z kamerą. Byliśmy świadkami ćwiczeń Schreiber przed walką z Moniką Laskowską. Atmosfera między rywalkami zaogniła się już podczas ich pierwszego spotkania twarzą w twarz podczas specjalnego programu "Roast". Schreiber zaproponowała wtedy walkę na gołe pięści, a w rozmowie z "SE" podtrzymała propozycję!

Marianna Schreiber chce bić się na gołe pięści! Żona polityka PiS idzie na całość

- Podtrzymuję ofertę walki na gołe pięści. Mam nadzieję, że Monika się zgodzi. Mamy walczyć w formule MMA, a nie K-1, jak czytałam w wielu artykułach, natomiast gołe pięści byłyby pewnie w formule K-1. Słyszałam już, że w MMA jest to niemożliwe. Zobaczymy, czy Monika się zgodzi - stwierdziła wprost Schreiber, która od razu po dołączeniu do federacji starła się z "Laluną" znaną z "Królowych życia".

- Monikę starała się wybronić przyjaciółka – „Laluna”. Mówiła, żebym zostawiła słabszą… Nie wiem, jaką słabszą, skoro to Monika ma doświadczenie – to ona wygrała i zna już ten świat. Dla mnie ogromnym stresem było już występować w programie, a ile jeszcze przed nami. Nie wiem, jak rozwiąże się kwestia naszej walki, ale ostateczne decyzje należą do włodarzy. To ich federacja, a nie moja - skwitowała 31-latka. Całą rozmowę z Marianną Schreiber znajdziesz w wideo powyżej.