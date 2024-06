Marianna Schreiber odebrała nam mowę! Tego jeszcze nigdy nie pokazywała, internet zapłonął!

FAME 22 na PGE Narodowym! To się dzieje! Mamy oficjalny komunikat freak fightowej organizacji

Marianna Schreiber postanowiła zaskoczyć swoich fanów na mediach społecznościowych! Gwiazda freak-fightów i modelka pokazała, że jej umiejętności walki nie są jedynymi, które mogłyby zostać uznawane za sportowe. Trzeba przyznać, że Schreiber ma się czym pochwalić, a jej umiejętności docenił nawet Sławomir Peszko. To trzeba zobaczyć na własne oczy!

Marianna Schreiber pokazała wielką sztukę w internecie. Sławomir Peszko pod wielkim wrażeniem

O ile wiadomym jest, że Schreiber potrafi znaleźć się w formule MMA, co udowadniała w trakcie gal CLOUT MMA, to okazuje się, że potrafi także grać w piłkę! Gwiazda zapowiadała, że w ramach podziękowań za 100 tysięcy obserwatorów na Instagramie pokaże, jak żongluje piłką. Zadaniu jak najbardziej podołała, co udokomentowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

- Obiecałam, że na 100k będę żonglować 100 razy. Na końcu przyjmuję piłkę na klatę - napisała Schreiber pod publikacją na portalu społecznościowym Instagram.

Nagranie ze Schreiber w roli głównej rozgrzało internautów, którzy nie szczędzą komplementów zawodniczce freak-fightów. Swoje stanowisko w sprawie zabrał nawet były reprezentant Polski - Sławomir Peszko, który nie ukrywa podziwu.

- Trzeba docenić - napisał były gracz FC Koeln i reprezentacji Polski na Instagramie.