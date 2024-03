Marianna Schreiber przestała się hamować. Wypaliła o rozstaniu z politykiem PiS. Wymowne słowa

Marianna Schreiber wypaliła o rozstaniu z politykiem PiS. Przestała się hamować

- Nie wiem, czy mam siłę na to. Nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Jeżeli mi się nie uda, to z góry przepraszam wszystkich widzów i wszystkie osoby, które na mnie postawiły, które we mnie uwierzyły. Być może nie jestem taka silna, jak mówiłam - mówiła zapłakana Schreiber po tym, jak jej mąż publicznie ogłosił rozstanie i poinformował o planowanej separacji. Walka 32-latki na CLOUT MMA 4 w łódzkiej Atlas Arenie stanęła pod znakiem zapytania, ale ostatecznie się odbędzie. Wsparcie okazała jej nawet przeciwniczka, Małgorzata "Margaret Magical" Zwierzyńska.

Podczas ostatniej konferencji przed galą próżno było szukać typowych dla freak-fightów spięć między Marianną a jej przeciwniczką. Ta zamiast rzucać wyzwiska postanowiła dodać otuchy rywalce i wręczyła jej prezent. - Nie martw się. Jedziemy na tym samym wózku - powiedziała, po czym przytuliła Schreiber. Ta okazała wdzięczność po otrzymaniu misia-przytulanki. - Nie spodziewałabym się takiego gestu po Małgosi. Bardzo dziękuję - odpowiedziała i zaznaczyła, że nie wycofuje się z walki pomimo tej trudnej sytuacji.

Marianna Schreiber mocno o rozstaniu z mężem

- Nie chcę robić z siebie jakiejś cierpiętnicy. Wiem, że dużo moich hejterów tego oczekuje. Ja wiem, co czuję wewnątrz. Wiem, że jestem ofiarą poprawności politycznej, to na pewno. Wiem, że pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Pewnych rzeczy ludzie dorośli nie robią. Szczególnie ludzie, którzy uważają się za takich na poziomie. Ale stało się, to mnie dotknęło, i najgorszemu wrogowi nie życzę takich rzeczy - mówiła publicznie przed wielotysięczną widownią Schreiber.