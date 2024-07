Marianna Schreiber wypięła krągłe pośladki do kamery. Filmik z rozgogoloną 31-latką trafił do sieci. Fani nie wytrzymali

Potężny dziw nas bierze, kiedy patrzymy na Mariusza Pudzianowskiego. Poszedł pracować do sadu, aż cięzko uwierzyć, co na siebie włożył!

Emocje wokół Marianny Schreiber nie słabną ani na moment. Żona byłego ministra PiS, z którym jest teraz w separacji, od dłuższego czasu działa na własną rękę w internecie. Po dołączeniu do freak-fightowej federacji CLOUT MMA zrobiło się o niej jeszcze głośniej, a 31-latka stara się kuć żelazo póki gorące. Tak naprawdę codziennie publikuje zdjęcia i filmiki, które budzą wielkie emocje. Jej odważne posty wywołują kontrowersje, jednak Schreiber nic sobie z tego nie robi. Można odnieść wrażenie, że krok po kroku przekracza kolejne granice, zwłaszcza patrząc na jej ostatnią aktywność podczas wakacji w Egipcie.

Marianna Schreiber wypięła pośladki do kamery

40-stopniowe upały w Egipcie zachęcają do spędzania czasu w jak najlżejszym stroju. Schreiber najwyraźniej mocno wzięła to do siebie, bo nawet w nocy została w skąpym bikini. Wszystkim oczywiście pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia w truskawkowym kostiumie wywołały sporo emocji, ale na tym się nie skończyło. Zawodniczka CLOUT MMA nie przejęła się krytyką sporej części fanów i w tym samym stroju opublikowała specjalny filmik, na którym odsłoniła niemal wszystko.

Na motywacyjnym nagraniu widać jej ciało w pełnej krasie. Już w pierwszych sekundach Schreiber prezentuje krągłe pośladki prosto do kamery. Nic dziwnego, że komentujący podzielili się w swoich ocenach. "Piękne ciało nie przysłoni paskudnego charakteru", "Jestem ciekawa, co zrobisz, jak córka też zacznie nagrywać takie filmiki? Nie będziesz widziała w tym nic złego?" - pisali krytycy, ale nie brakowało też słów wsparcia i komplementów. "Piękne ciało, mnie przyciągnęło przesłanie głębokie, mądre, płynące z serca", "Bądź sobą" - można przeczytać, co tylko pokazuje, jak skrajne emocje budzi internetowa aktywność 31-latki.