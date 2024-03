Mariusz Pudzianowski może się zawstydzić. Nagranie objawia całą prawdę. Z tymi faktami trudno się pogodzić

W polskim sporcie jest kilka postaci, które są rozpoznawalne wśród osób nie interesujących się tą dziedziną życia. Tak jest choćby z Mariuszem Pudzianowskim. Były strongman już wiele lat temu stał się ikoną sportu w kraju nad Wisłą i na brak popularności narzekać nie może. Dlatego też Pudzian jest rozchwytywany przez różne firmy i często staje się twarzą niektórych marek. Popularność zawodnika KSW postanowiła wykorzystać również jedna z sieci z kebabami i fani mogą nabyć zestaw Pudzianowskiego.

Pod lupę wziął go popularny YouTuber kulinarny, Książulo. Influencer niedawno testował kebab Kamila Grosickiego, a teraz postanowił sprawdzić, co ma do zaoferowania inna sieć. Jednak werdykt dla Pudzianowskiego nie jest najkorzystniejszy. - Totalnie zwykłe frytki, mam wrażenie że z przyprawą paprykową. Kebab soczysty. Rzuca się, że jecie pasztet, a nie mięso normalne. Mięso nie jest dobre - ocenił Książulo.

Książulo mocno o kebabie Pudzianowskiego. Nie był zadowolony

- To jest biedny kebab jeśli chodzi o jakość tych składników - dodał YouTuber. - Jeśli decydujecie się na kebaba, proponowałbym tortillę, żeby jak najbardziej zniwelować wizualnie to co jecie. Żeby na to nie po prostu nie patrzeć. Nadal są to kebaby średnie, na które nie ma specjalnie co jechać - podsumował Książulo.