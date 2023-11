Bonus BGC z ważnym apelem do fanów! Była gwiazda FAME MMA walczy o powrót do życia

Przez lata swojej sportowej kariery, najpierw jako strongman, a później zawodnik federacji KSW, Mariusz Pudzianowski zyskał ogromną rzeszę fanów oraz niemały respekt. Jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców, którzy mają przy okazji poukładane życie i okazały majątek, Pudzianowski niejednokrotnie nie krył się z tym, co myśli na różne tematy. Tym razem „Pudzian” postanowił przypomnieć bolesną prawdę o swoich rodakach.

Mariusz Pudzianowski podsumował Polaków i nie gryzł się w język. Musiał podzielić się swoimi przemyśleniami

Przy okazji Święta Niepodległości 11 listopada, Mariusz Pudzianowski przypomniał na swoim TikToku fragment udzielonego w przeszłości wywiadu, w którym poruszył zachowanie wielu Polaków względem siebie. Były strongman nie miał zamiaru kryć się ze swoimi przemyśleniami.

Mariusz Pudzianowski nie mógł tego tłumić w sobie! Szczery do bólu. Bezlitośnie podsumował Polaków

- Polak Polaka gdyby mógł, to by utopił w szklance… w łyżce wody. Jest takie powiedzenie, że jak kupisz sobie nowy samochód, to drugi Ci życzy, żebyś się na pierwszym zakręcie rozwalił… Nawet bliska rodzina, bo Tobie się lepiej wiedzie – twierdził Pudzianowski opisując to, jak jego zdaniem zachowują się nasi rodacy. Na swoim TikToku „Pudzian” zapytał jeszcze swoich fanów, co oni sądzą na ten temat i wielu internautów zgodziło się ze słowami gwiazdora KSW.