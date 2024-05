Mariusz Pudzianowski nie zapomniał o wielkim święcie. Piękne słowa, specjalny apel do fanów!

Mariusz Pudzianowski postanowił zabrać głos w sprawie wyjątkowo ważnego święta! Siłacz i uwielbiany zawodnik federacji KSW postanowił zwrócić się do swoich fanów, aby Ci nie zapomnieli o Dniu Matki. Słowa "Pudziana" każdy powinien wziąć sobie do serca!

Mariusz Pudzianowski postanowił powiedzieć o Dniu Matki. Ma specjalny apel do fanów!

Mariusz Pudzianowski na swoich mediach społecznościowych napisał wprost, żeby fani nie zapomnieli o swoich mamach z okazji ich święta. Jak napisał siłacz, możemy im być bardzo wdzięczni, szczególnie za wszelkie wartości, które od nich otrzymaliśmy.

- Bądźcie wdzięczni swoim matkom, że możecie teraz oddawać to, co od nich otrzymaliście! 26.05., Dzień Matki - nie zapomnijcie! - napisał Mariusz Pudzianowski na swoich mediach społecznościowych.

Strongmen bardzo rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, jednak ostatnio udzielił wywiadu dla "Olimp Sport Nutrition", gdzie zasugerował, że mama miewała z nim dość duże problemy

- W domu mimo tego, że byłem środkowy, to tłukłem wszystkich... Śmieję się z tego wszystkiego, ale sam wiesz - jak w domu jest trzech chłopaków, to matka tylko wpadała ze ścierą: "Uspokoicie się, czy nie?!". A my co? Trzech braci, to się laliśmy - opowiadał Mariusz Pudzianowski.