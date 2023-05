i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

Spadła lawina komentarzy

Mariusz Pudzianowski pokazał swój biceps i wtedy się zaczęło. Wszyscy to zauważyli

Jacek Garncarz

Mariusz Pudzianowski to jeden z największych atletów w polskim MMA. Choć po przerzuceniu się zupełnie na tę dyscyplinę wyraźnie schudł, to wciąż dysponuje potężnie zbudowanym ciałem. Jednak to właśnie zdjęcia sprzed jakiegoś czasu wciąż robią największe wrażenie na fanach. Tym razem, po tym jak Pudzianowski pokazał swój biceps, w internecie spadła cała lawina komentarzy na jego temat.