Artur Szpilka postanowił zaszokować tuż przed walką z Pudzianowskim. To robił na ostatnim treningu. Zwrócił się do Pudziana

Artur Szpilka to nie tylko jeden z ulubieńców fanów polskiego sportu, ale także jeden z tych zawodników, którzy są niezwykle aktywni w mediach społecznościowych, a także chętnie pojawiają się na kolejnych wydarzeniach. Po tym, jak gwiazdor KSW pojawił się na gali GROMDA 13 i miał do powiedzenia parę słów o Don Diego, jeszcze przed jego walką Pudzianowski - Szpilka opublikowany został wywiad pięściarza z "Winim", na jego kanale YouTube. Tam internauci mogli dowiedzieć się m.in., jaki Artur Szpilka ma stosunek do alkoholu.

Wyznanie Artura Szpilki o alkoholu wielu zetnie z nóg! Na taką szczerość decyduje się jedynie garstka

Okazuje się, że pięściarz w ogóle nie przepada na mocniejszymi napojami i jeżeli już podejmuje się ich spożycia, to kontroluje swój stan i w odpowiednim momencie kończy swój udział w zakrapianej zabawie. Ponadto, najczęściej sięga po smakowe piwo, które cechują się bardzo małą zawartością alkoholu lub nie posiadają go w ogóle. Najbardziej fanów pięściarza może jednak zaskoczyć to, co "Szpila" ma do powiedzenia o wódce.

Artur Szpilka zaczął mówić o wódce i do wszystkiego się przyznał. Wyznanie na temat alkoholu wielu zetnie z nóg, ogromna szczerość

- Zawsze choruję po alkoholu. Nie wiem, czemu tak mam… Głowie, jak się napiję wódki. Tragedia. Może dobrze, że to u mnie tak wygląda (...) Wódki nienawidzę. Jak czuję ten zapach nawet teraz, to ojej. Po prostu mnie wykręca - wyznał gwiazdor KSW w rozmowie z "Winim" jasno określając swój stosunek do jednego z najpopularniejszych alkoholi w naszym kraju.

