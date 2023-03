Mariusz Pudzianowski zamoczył się publicznie. Skończył zabawę zdecydowanie za szybko! Wiedział, że musi uważać

Mariusz Pudzianowski to niebywały twardziel. Przez lata pokazywał to w zawodach strongmanów, gdzie nie miał sobie równych. Teraz robi to także w klatce KSW. Przez lata stoczył tak dużo pojedynków, że trudno spamiętać wszystkich jego rywali. "Pudzian" udowadniał, że wyzwań się nie boi. Kolejne przyjął z Polsatu. Pojawił się w programie, gdzie nie tylko siła, ale i sprawność gra niezwykłą rolę!

Mariusz Pudzianowski w Ninja Warrior. Wpadł do wody z wielkim hukiem

Mnóstwo osób włączyło wtorkowy program, by zobaczyć jak pójdzie Mariuszowi Pudzianowskiego na torze Ninja Warrior. "Dominator" od razu wiedział, że to nie będzie łatwe zadanie.

- Przy takiej dużej wadze trzeba uważać, co się robi. Do odważnych świat należy. To będzie nie lada wyczyn, jeśli to ukończę - powiedział Mariusz Pudzianowski tuż przed wejściem na tor Ninja Warrior.

Przy szóstej przeszkodzie omsknęła mu się jedna noga, przez co się poślizgnął i z wielkim pluskiem wpadł do wody. Nawet wtedy szeroki uśmiech nie zszedł mu z twarzy.

Kiedy kolejna walka Mariusza Pudzianowskiego?

Mariusz Pudzianowski ma już potwierdzony termin kolejnego starcia w KSW. Jego przeciwnikiem podczas gali KSW: XTB Colloseum 2 będzie Artur Szpilka. Gala odbędzie się 3 czerwca na Stadionie Narodowym.

