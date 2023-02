i Autor: Instagram Mariusza Pudzianowskiego Mariusz Pudzianowski

Nic się nie ukryło

Mariusz Pudzianowski zupełnie się z tym nie krył. Tak wyglądały jego urodziny, dwie duże butelki na stole

Mariusz Pudzianowski niezmiennie pozostaje jednym z najpopularniejszych sportowców w Polsce. Ostatnio miał powody do świętowania, bo we wtorek obchodził 46. urodziny. Zawodnik KSW znany jest ze sportowego trybu życia i raczej stroni od alkoholu. Nie inaczej było w jego wyjątkowym dniu, choć jak to Pudzianowski, pokusił się o żart w mediach społecznościowych i pokazał, jak wyglądało świętowanie urodzin.