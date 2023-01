Dopóki Mariusz Pudzianowski i Mamed Khalidov nie pojawili się w klatce podczas KSW 77, ich starcie nazywane było pojedynkiem dekady, ze względu na status obu zawodników nie tylko w federacji KSW, ale również całym MMA w Polsce. Kiedy jednak "Pudzian" przegrał już w pierwszej rundzie, fani nie kryli swojej złości, co w swoim stylu skomentował Mamed Khalidov. Co by jednak nie mówić, starcie Pudzianowskiego z Khalidovem było szczególnym pojedynkiem, przede wszystkim dla Pudzianowskiego. Okazuje się, że była to jego okrągła, 25. walka dla KSW w karierze.

To nie pomyłka! Te informacje o Mariuszu Pudzianowskim to prawda, wielu fanów nie zdaje sobie z tego sprawy

"Pudzian" przez lata swoich występów dla federacji KSW zdążył już zapisać się złotymi zgłoskami w historii organizacji, jednak spora część fanów mogła po prostu nie zdawać sobie sprawy z tego, że Mariusz Pudzianowski już 25 razy wchodził do oktagonu KSW. Wygrał 17 walk, 7 przegrał, a jedna została uznana za nieodbytą po błędzie sędziego.

Gdy ujawnili te informacje o Pudzianowskim, aż złapaliśmy się za głowy! Nie ma mowy o pomyłce, to wszystko prawda

Mało tego. Obecnie Mariusz Pudzianowski znajduje się na trzecim miejscu w rankingu zawodników, którzy stoczyli najwięcej walk dla KSW. Przez byłym strogmanem znajdują się tylko Mamed Khalidov, który ma na swoim koncie tylko o jedną walkę więcej od "Pudziana", a także Michał Materla. Zawodnik ze Szczecina w czasie swojej kariery wchodził do klatki KSW aż 28 razy i jest najbliżej dobicia do 30 pojedynków. Za plecami Mariusza Pudzianowskiego znaleźli się Artur Sowiński oraz Łukasz "Juras" Jurkowski - po 22 walki. Stoczenie 25 walk dla KSW zajęło Mariuszowi Pudzianowskiemu 13 lat. Jego pierwsza walka z Marcinem Najmanem odbyła się 11 grudnia 2009 roku. Ostatnia jak na razie 17 grudnia ubiegłego roku.

Sonda Kto wygrałby walkę Pudzianowski - Szpilka? Mariusz Pudzianowski Artur Szpilka