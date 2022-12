Marta Linkiewicz zdecydowała się na zaskakujący krok. Wielu będzie w szoku, mało kto mógł się tego spodziewać

Wiemy, ile Pudzianowski i Khalidov zarobili za walkę na KSW! To była najdroższa walka w historii europejskiego MMA!

Marta Linkiewicz w kontrowersyjny sposób zdobyła popularność, jednak w późniejszych latach starała się nieco zmienić swój wizerunek i dać lepszy przykład ponad milionowi obserwujących ją osób na Instagramie osób. Zawodniczka FAME MMA, na których występuje od 3 gali, nie rezygnowała jednak choćby z wyzywających zdjęć. Często publikowała na Instagramie gorące zdjęcia czy to robione samemu, czy też z profesjonalnych sesji. Tym większy szok musieli przeżyć użytkownicy Instagrama, którzy trafili na jej profil, ale nie obserwując „Linkimaster”.

Marta Linkiewicz kompletnie zaskoczyła

Na koncie Marty Linkiewicz na Instagramie od lat fani mogli obserwować, czym zajmuje się ich ulubienica. „Linkimaster” chętnie dzieliła się w postach i relacjach kolejnymi przedsięwzięciami, ale chwaliła się także seksownym ciałem, publikując wiele odważnych zdjęć. Teraz okazuje się, że aby zobaczyć co u Linkewicz, teraz należy ją... zaobserwować!

Marta Linkiewicz postanowiła bowiem zmienić swoje konto na prywatne. Z jednej strony może to być sposób na zwiększenie liczby obserwujących, ale do tej pory Linkiewicz na coś takiego się nie decydowała, a zdołała zgromadzić 1,3 mln obserwujących! Decyzja Linkiewicz to z pewnością spore zaskoczenie.