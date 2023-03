Mateusz Gamrot wprost o wychowaniu dzieci. Opowiedział o swoim doświadczeniu, ważne słowa

Tak 44-letni Najman świętował urodziny przed walką. W ten sposób dba, by nie przybrać kilogramów! Dla wielu to katorga

Mateusz Gamrot z przytupem wszedł do UFC i choć w debiucie przegrał, to później zanotował świetną serię czterech wygranych z rzędu. Zatrzymał go dopiero Beneil Dariush, ale i po tej porażce „Gamer” szybko się pozbierał. Przyjął zastępstwo za jednego z zawodników i krótko przed galą UFC 285 zgodził się wziąć w niej udział, stając naprzeciwko Jalina Turnera. Polak był faworytem, bowiem znajduje się wyżej w rankingu od swojego oponenta, natomiast sama walka nie była tak jednostronna. Sędziowie bardzo rozbieżnie punktowali walkę, ale ostatecznie niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Gamrot. Polak może więc w spokoju przygotowywać się do kolejnych wyzwań, choć na pewno będzie miał chwilę przerwy, którą może poświęcić m.in. na spędzenie czasu z rodziną. Właśnie o niej i o wychowaniu dzieci mówił będąc gościem „Kanału Sportowego”.

Mateusz Gamrot dzieli się swoim doświadczeniem w wychowaniu dzieci

Jednym z tematów rozmowy z Gamrotem w Kanale Sportowym była właśnie rodzina i dzieci. „Gamer” ten fragment uznał za szczególnie ważny i postanowił udostępnić krótki fragment na swoim profilu na Instagramie. Wyjaśnił w nim, czego nauczył się przy wychowywaniu dzieci i co jego zdaniem ma w tym życiowym wyzwaniu duże znaczenie.

– Ważniejsze w wychowaniu dzieci jest nie to co im powiesz, tylko to, co im pokażesz, bo dzieci ciebie naśladują. Z czasem zdałem sobie z tego sprawę, że to co ty im pokażesz własnym sobą, to one później będą to robić w życiu – powiedział Mateusz Gamrot.

i Autor: Instagram Mateusz Gamrot