Michał Materla nie wytrzymał. To było za mocne. "Popłakał się i przytulił" | Kulisy premiery

Po słowach, jakie Boxdel usłyszał przed FAME 18, wielu załamałoby się psychicznie! Wszystko przez obcą osobę. Nie zapomni tego do końca życia

Ewa Brodnicka zdjęła koszulkę i pokazała obfity biust. Gorące, sugestywne zdjęcie, to trzeba zobaczyć

Co za widoki!

Co za wyznanie!

Ciało Mariusza Pudzianowskiego co rano przeszywają okropne dreszcze! Przed walką ze Szpilką fani usłyszeli to po raz pierwszy

- Chciałbym bardzo, żeby serial ‘Materla. Lionheart’ stanowił swego rodzaju inspirację, ale też lekcję i przestrogę dla wielu młodych zawodników – podkreśla Michał Materla, wieloletni mistrz KSW, żywa legenda mieszany sztuk walki.

Na co dzień oglądamy ich w klatce podczas morderczych bojów z kolejnymi przeciwnikami. Jednak walka to jedynie kulminacyjny moment całego, wielomiesięcznego cyklu tytanicznych przygotowań! Codzienność zawodników MMA to bowiem niewyobrażalnie ciężkie treningi, groźne kontuzje, nieustanne kontrolowanie wagi, ogromny stres i elektryzujące napięcie przed walką. Wreszcie starcie, z którego tylko jeden z nich może wyjść zwycięsko.

Nowa produkcja Viaplay Documentary pt. ‘Materla. Lionheart’ pokazuje ogrom pracy, poświęceń i wyrzeczeń z jakimi wiąże się kariera profesjonalnego fightera, ale odsłania także ten bardziej osobisty, prywatny obraz legendy tego sportu. Serial ukazuje drogę Michała Materli z podziemnych walk w klatce organizowanych dla 50 widzów niemal dwie dekady temu aż na sam szczyt MMA w Polsce. Z bliska zobaczymy nie tylko jego triumfy, ale też porażki, w tym m.in. aresztowanie przez CBŚ i pobyt w więzieniu.

Zobacz kulisy wydarzenia oczami kamery "Super Expressu" w materiale wideo. Tak wyglądała premiera serialu "Materla. Lionheart"

Zobacz, jacy goście uświetnili premierę serialu o Michale Materli. Kliknij w galerię i sprawdź.

Kiedy premiera serialu "Materla. Lionheart" na Viaplay?

Zajrzyjcie z nami za kulisy jednej z najbardziej wymagających dyscyplin sportu! Tutaj nie ma miejsca na słabości, liczą się tylko zwycięzcy – premiera serialu dokumentalnego ‘Materla. Lionheart’ już 2 czerwca tylko na Viaplay!