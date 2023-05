Michał Pasternak szczerze o pieniądzach w FAME MMA. To jego największa wypłata? Okazuje się, że... nie!

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Michał Pasternak przez lata budował MMA w Polsce. "Wampir" rozwijał swoje umiejętności w organizacji PLMMA, z której trafił do dużej azjatyckiej federacji One FC, która obecnie nazywa się ONE Championship. Stoczył tam cztery pojedynki, a następnie bił się dla przeróżnych organizacji na całym świecie. Teraz zadebiutuje dla największej freak-fightowej federacji FAME MMA. Jego przeciwnikiem w kickbokserskim pojedynku będzie Piotr Szeliga. Przed debiutem "Wampir" udzielił obszernego wywiadu portalowi Sport.pl.

Michał Pasternak szczerze o pieniądzach w FAME MMA

Pasternak nie ukrywa, że do wszystkiego doszedł ciężką pracą, a w swoim rekordzie ma pojedynki nawet z zawodnikiem, który dziś bije się w UFC, Romanem Dolidze (ostatnio przegrał z Marvinem Vettorim na UFC 286 w Londynie).

Co ciekawe, zarobki za zbliżający się pojedynek "Wampira" nie będą jego najlepszymi w karierze.

- Najlepszą kasę dostałem od ONE Championship, gdy się biłem o pas [przegrał w 2016 roku z Rogerem Garcią]. FAME płaci bardzo dobrze, ale nie są to kwoty z kosmosu, jak niektórzy myślą. Niedawno federacja Wotore, czyli MMA na gołe pięści, dała mi podobną propozycję, ale ostatecznie wybrałem FAME - przyznał wprost w Sport.pl.

Michał Pasternak w KSW? Dlaczego nie wyszło

Michał Pasternak opowiedział też o sytuacji związanej z KSW. Dlaczego nigdy nie zawalczył dla największej federacji w Polsce?

- KSW nie było mną zainteresowane, a ja nimi. To jakaś dziwna historia. Ktoś miał jakiś problem. Nawet chyba nie do mnie konkretnie, ale nie ma co gadać. Życzę im jak najlepiej, ale ja się świetnie czuję w FAME - powiedział krótko.

W walce wieczoru gali FAME MMA 18 dojdzie do dwóch potencjalnych pojedynków - najpierw Amadeusz Ferrari ma zmierzyć się z Kacprem Błońskim. W przypadku dopuszczenia Ferrariego do drugiego pojedynku przez lekarzy, niezależnie od wyniku pierwszego starcia, zmierzy się on w drugiej walce z Marcinem Dubielem.

Gala FAME MMA 18 zaplanowana została na sobotę, 20 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Transmisja tylko w systemie PPV na FAMEMMA.tv!