Ostre starcie za kulisami FAME MMA 18. Daro Lew i Natan Marcoń rozdzielani przez dziennikarzy [WIDEO]

Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk, mimo jedenastu porażek na koncie w swojej karierze MMA, znakomicie odnalazł się w świecie freak-fightów. Gwiazda organizacji FAME MMA czy High League wygrała ostatni pojedynek z internetowym twórcą "Ludwiczkiem", a teraz zmierzy się z Natanem Marconiem. Influencer, który dużą część swojej internetowej kariery poświęcił na promowanie treningów na siłowni, będzie chciał zanotować pierwszą wygraną w swojej przygodzie ze sportami walki.

Starcie Daro Lwa z Natanem Marconiem za kulisami FAME MMA 18

Do ostrzejszej scysji doszło między nimi podczas drugiej konferencji przed galą. "Daro Lew" i Natan Marcoń ruszyli w swoim kierunku już podczas panelu w trakcie czwartkowego wydarzenia. Kolejny raz gorąco zrobiło się między nimi w trakcie udzielania wywiadów na ściankach.

"Daro Lew" i Natan Marcoń wymieniali uprzejmości i w pewnym momencie "Pierzasty" ruszył w kierunku rywala. Zwaśnionych zawodników oddzielali od siebie dziennikarze, dzięki czemu nie doszło do konfrontacji. Ta będzie miała miejsce w klatce podczas sobotniej gali FAME MMA 18.

Zobacz całe zajście podczas wywiadu z "Daro Lwem" w materiale wideo na kanale KOLOSEUM na YouTube.

Kiedy gala FAME MMA 18?

W walce wieczoru gali FAME MMA 18 dojdzie do dwóch potencjalnych pojedynków - najpierw Amadeusz Ferrari ma zmierzyć się z Kacprem Błońskim. W przypadku dopuszczenia Ferrariego do drugiego pojedynku przez lekarzy, niezależnie od wyniku pierwszego starcia, zmierzy się on w drugiej walce z Marcinem Dubielem.

Gala FAME MMA 18 zaplanowana została na sobotę, 20 maja w łódzkiej Atlas Arenie. Transmisja tylko w systemie PPV na FAMEMMA.tv!

