Kolejne problemy Amadeusza Ferrariego przed galą? Mocna reakcja Boxdela, powiedział o tym wprost

Już 20 maja odbędzie się 18-sta odsłona gali FAME MMA. Wszyscy fani freak fightów znowu będą świadkami wydarzenia, na którym najpopularniejsi influencerzy oraz celebryci walczą w oktagonie. Karta walk podczas zbliżającego się wydarzenia może zachwycać, ponieważ Marta "Linkimaster" Linkiewicz stoczy pojedynek na zasadach MMA z Ewą "Kleo" Brodnicką. Oprócz tego walki kobiet, naprzeciwko siebie stanie Maksymilian Wiewiórka i Arkadiusz Tańcula (walka o pas do 84 kg). Wszyscy kibice ostrzą zęby na "Double Main Event", gdzie głównym bohaterem będzie Amadeusz "Ferrari" Roślik. 27-latek najpierw zawalczy z Kacprem Błońskim, a następnie z Marcinem Dubielem.

"Ferrari" zdecydował się na odważny krok przed zbliżającą się galą. Zawodnik FAME MMA nie chce dopuścić do sytuacji, w której miałby problemy ze zbiciem wagi. Freak fighter postanowił zamknąć się w izolatce na trzy doby, co przekazał na wideo na swoim kanale. Podczas programu "Aferki", włodarz federacji - "Boxdel" oraz "Ulfik" obejrzeli nagranie, które udostępnił "Ferrari", po chwili odtworzyli materiał od menadżera 27-latka, na którym Roślik zdradza, że ma dużo kilogramów do zbicia i pewnie dlatego zdecydował się na tak odważny krok.

Po całej sytuacji, skomentował to wszystko "Boxdel", nie przebierając w słowach. - Zrób tą wagę, k**wa! Żeby była zrobiona. Dwie walki masz i żeby była zrobiona. I 7,5 kilo musi zlecieć… Albo oszukuje, albo rzeczywiście zamknie się w tym pokoju i będzie walił post - grzmiał włodarz.

