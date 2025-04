i Autor: ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Vanessa Romanowski

Brutalna lekcja

Młoda polska zawodniczka brutalnie znokautowana na gali ONE! Niecodzienny nokaut [WIDEO]

Bartosz Olszewski 16:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Vanessa Romanowski to młoda, utalentowana gwiazda polskich sportów walki. 20-latka wspierana przez Joannę Jędrzejczyk stoczyła swój pierwszy, wielki pojedynek dla organizacji ONE Championship. Występująca pod polską i szwedzką flagą Romanowski została znokautowana w pierwszej rundzie. To był bardzo niecodzienny finał walki.