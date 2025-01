Ma być następczynią Joanny Jędrzejczyk, zachwyciła na rajskich wakacjach. Szał pod zdjęciem Vanessy Romanowski

Don Kasjo vs Wrzosek 2

Vanessa Romanowski zachwyciła na wakacjach. Wspiera ją Joanna Jędrzejczyk

Od pewnego czasu Vanessa Romanowski, która 26 listopada skończyła dopiero 20 lat, może liczyć na wsparcie legendarnej Joanny Jędrzejczyk. - Jest moją menedżerką i mamy bardzo fajną współpracę. Bardzo się cieszę, że mnie wspiera i jestem jej wdzięczna - mówiła przed ostatnią walką młoda zawodniczka. Ta nie poszła jednak po jej myśli. Po dwóch zwycięstwach w federacji Strike King, w trzecim swoim występie pod tym szyldem polsko-szwedzka fighterka zaznała smaku porażki. Po zaciętej walce Luvi Guttierez wygrała przez niejednogłośną decyzję sędziów, ale z pewnością nie było to ostatnie słowo Romanowski. Przed kolejną walką 20-latka postanowiła odbudować się w Tajlandii, gdzie może prowadzić rajskie życie.

Przepiękna 19-letnia Polka rozpala zmysły nie tylko w ringu. Vanessa Romanowski zachwyca gorącymi zdjęciami

Już w połowie grudnia Romanowski relaksowała się w tajskim słońcu, a miesiąc później nadal tam przebywa. Nie są to jednak wyłącznie rajskie wakacje, bo poza odpoczynkiem na plaży, kickbokserka odbywa też regularne treningi. Klub Rawai Muay Thai - jak sama mówi - jest jej drugim domem. To właśnie w nim szykuje się obecnie do powrotu, którego daty jeszcze nie znamy. Po ciężkich treningach 20-latka chętnie korzysta z naturalnych atutów życia w Tajlandii i dzieli się nimi z fanami w mediach społecznościowych.

Romanowski jest bardzo aktywna na Instagramie, a jej profil śledzi tam 80 tysięcy użytkowników. Spora część z nich wpadła w zachwyt pod najnowszym postem zawodniczki z tajskiej plaży.

"Cudowna", "Piękna", "Jesteś fantastyczna", "Dziewczyna ze snów" - zachwycali się pod dwoma zdjęciami 20-latki pijącej kokosa w bikini. Co ciekawe, komplementy te były nie tylko w języku polskim. W komentarzach nie brakowało wpisów po angielsku i szwedzku, co najlepiej pokazuje, że Romanowski ma swoich fanów także za granicą. To nie powinno dziwić - w końcu urodziła się i wychowała w Szwecji, choć od pewnego czasu rozwija karierę w Polsce. - Widzę w niej młodszą mnie - mówi o niej sama Jędrzejczyk.

Tylko najwięksi twardziele nie uronią łzy! Piękna chwila Joanny Jędrzejczyk, co za kreacja i co za przemowa