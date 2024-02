Na takie informacje czekali fani! Marta Linkiewicz wszystko wyjawiła, zdjęcia mogą zrobić olbrzymie wrażenie!

Marta Linkiewicz postanowiła pochwalić się swoim fanom! Gwiazda federacji freak-fightowych pokazała na swoich mediach społecznościowych fotografie, na których pokazała swoje przygotowania do hitowego starcia na Clout MMA. Miłośnicy Linkiewicz już nie mogą się doczekać!

Marta Linkiewicz szykuje się do hitowego starcia! Zdjęcie wszystko wyjawia

Linkimaster postanowiła pokazać zdjęcia, które rozbudziły wielkie emocje wśród fanów sportów walki. Już w marcu kontrowersyjna celebrytka zmierzy się z Lexi Chaplin na gali Clout MMA i będzie to starcie,na które czekają wszyscy kibice freak-fightów w Polsce. Wiele wskazuje na to, że starcie będzie prawdziwą ucztą dla miłośników sportów walki, a tak przynajmniej wynika z najnowszej publikacji Linkiewicz na mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie celebrytka pokazała nagranie, na którym pokazuje przygotowania do starcia z Chaplin i trzeba przyznać ,że szykują się wielkie grzmoty! Czy celebrytka pokona Lexi Chaplin? Na to przyjdzie nam poczekać, jednakże przygotowuje się bardzo godnie!