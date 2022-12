Napakowany jak kabanos Conor McGregor spędzał święta w obcisłym stroju. Koszulka mogła eksplodować od napiętych mięśni

Łukasz "Juras" Jurkowski zawalczy we freakach? Przyznał, ile mu zaproponowali. Zdradził swoją decyzję

Conor McGregor w święta prawdopodobnie nie powstrzymywał się przy stole. Pierożki i sałatki z pewnością nie stanowiły dla niego problemu. Ewidentnie widać, że „The Notorious” robi wszystko, by przybrać na wadze. I ta sztuka wychodzi mu naprawdę dobrze. Od dawna mówi się, że Conor McGregor ma niedługo wrócić do ośmiokątnej klatki organizacji UFC, w której nie pojawiał się od drugiej porażki z Dustinem Poirierem w lipcu 2021 roku.

Irlandzki wojownik jest ikoną organizacji UFC, która przyspieszyła promocję i wejście MMA do mainstreamu. Conor McGregor jest uwielbiany przez szefów największej federacji mieszanych sztuk walki na świecie. Niewykluczone, że już niedługo wróci do klatki. W ostatnim czasie można było zaobserwować u niego ogromną przemianę. Zdjęcia nie pozostawiają złudzeń.

Conor McGregor przybrał na masie. Doskonale widać to na świątecznych zdjęciach i z pewnością nie jest to kwestia jednego czy dwóch pierogów więcej! Opięta koszulka była bliska granic wytrzymałości od potężnych mięśni „The Notoriousa”. Conor McGregor może wrócić do oktagonu jako kompletnie odmieniony zawodnik.

- Świąteczny styl, Irlandio – napisał na Instagramie Conor McGregor, który był ubrany w kamizelkę, koszulkę polo w brązowe wzory i jeansy. W komentarzach świąteczne życzenia składały mu przeróżne osoby ze świata sportów walki.

Kim jest Conor McGregor? Bilans w MMA. Ile walk stoczył w UFC?

Conor McGregor wychodził 28-krotnie do walk MMA. Debiutował w 2008 roku. W 2013 roku trafił do UFC i wygrał z Marcusem Brimagem na gali w Sztokholmie. Stoczył 14 walk dla największej organizacji MMA na świecie. Wygrywał dziesięciokrotnie – przegrywał jedynie z Natem Diazem, Khabibem Nurmagomedovem i Dustinem Poirierem.

