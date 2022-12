Joanna Jędrzejczyk postanowiła wyjechać z Polski po Nowym Roku. Zdradziła powody, leci na wielkie poszukiwania

Artur Szpilka napisał do Mariusza Pudzianowskiego! Tak się zwrócił do niego publicznie, odpowiedź nadeszła błyskawicznie

Joanna Jędrzejczyk nie byłaby sobą, gdyby nie myślała o kolejnych podróżach. Nawet w święta opublikowała zdjęcie na Instagramie, gdy stała przy choince z… walizką! W Boże Narodzenie przyznała, że przed nią kolejna wielka wyprawa. Czy zwiastuje ona wielki powrót do klatki? „JJ” postanowiła opuścić Polskę na cały miesiąc do Tajlandii. W szczerym wpisie na Instagramie przyznała, że planuje „poszukać siebie”. Joanna Jędrzejczyk nie ukrywała ostatnio, że wciąż czuje wielki głód sportu.

Była mistrzyni największej organizacji MMA na świecie leci do Tajlandii na obóz treningowy, na którym planuje się zamknąć na miesiąc. Wszystko, by powrócić do korzeni i ostro potrenować muay-thai. O wszystkim napisała na Instagramie.

- Wigilijne życzenia? Te od rodziny, to abym mniej podróżowała i częściej bywała w domu, ale Mikołaj, Miki, Gwiazdor chyba zadecydował inaczej. To dokąd lecimy zaraz po świętach? Ja jutro pędzę na kilka dni na Śląsk dalej świętować, a później celebracja nowego roku w Bieszczadach. Zaraz po balu sportowca w pierwszym tygodniu 2023 lecę na miesiąc do Tajlandii poszukać…? No właśnie, czego? Chyba „siebie”. Planuję wrócić do korzeni, zamknąć się na miesiąc w campie i trenować Muay Thai. Mam nadzieję, że tegoroczne święta spędzacie w spokojnej atmosferze. Doceniajmy ten pokój – napisała Joanna Jędrzejczyk w mediach społecznościowych.

Joanna Jędrzejczyk – bilans walk. Kariera w UFC

Joanna Jędrzejczyk zaczęła karierę w MMA w 2012 roku od walki z Sylwią Juśkiewicz na gali Szczerek Fight Team – MMA Fight Night 1. W 2014 roku zadebiutowała w organizacji UFC, dla której stoczyła piętnaście pojedynków. Była mistrzynią kategorii słomkowej w latach 2015-2017. W 2018 roku toczyła pojedynek o pas UFC w wadze muszej z Walentiną Szewczenko, ale przegrała przez jednogłośną decyzję sędziów.

Bilans Joanny Jędrzejczyk w MMA to 16 zwycięstw i 5 porażek. Przegrywała jedynie z Rose Namajunas (dwukrotnie), Weili Zhang (dwukrotnie) i Walentiną Szewczenko.

