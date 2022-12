Artur Szpilka pokazał wyjątkowe zdjęcie z przeszłości. Był wówczas nastolatkiem, przedstawił niezwykłego przyjaciela

Artur Szpilka napisał do Mariusza Pudzianowskiego! Tak się zwrócił do niego publicznie, odpowiedź nadeszła błyskawicznie

Artur Szpilka udanie poczyna sobie w MMA. Bokser postanowił odpocząć nieco od dyscypliny, z którą jest związany od dawna i poszerzył nieco horyzonty, przygotowując się właśnie do występów w mieszanych sztukach walki. „Szpila” już zdołał pokazać co potrafi, pokonując Sergieja Radczenkę na KSW oraz Denisa Załęckiego na High League. Teraz 33-latek miał znów pokazać się w KSW, jednak jego styczniowa walka została odwołana z powodu kontuzji pleców i operacji, jaką musiał przejść. Szpilka powoli wraca do zdrowia i jak możemy zobaczyć na jego relacji na Instagramie – postanowił nieco powspominać. Pokazał zdjęcie, na którym miał zaledwie 15 lat!

Artur Szpilka pokazał, jak wyglądał, gdy był nastolatkiem. Opowiedział też wzruszającą historię

Bokser z Wieliczki często korzysta z mediów społecznościowych i tam możemy m.in. przekonać się, jak wielką miłością darzy on zwierzęta, przede wszystkim psy. Sam posiada dwa – Cyca oraz Pumbę, które zabiera często ze sobą na przeróżne wydarzenia i wyprawy. Szpilka postanowił jednak przedstawić swoim fanom innego, wyjątkowego pupila – jego pierwszego psa imieniem Pako.

Z relacji na Instagramie możemy przekonać się, że Pako był pitbullem. Dla Szpilki był on wyjątkowym przyjacielem, bo... podobnym do niego! – mój pierwszy piesek Pako to był jeden z pierwszych pitbulli. Pako na fotce 8 miesięcy, ja 15 lat, byliśmy tacy sami ja byłem łobuz i Pako też tolerował tylko Cyca bo znał go od dziecka, Pumby, mimo że był staruszkiem, już nie! Ledwo chodził, a jeszcze chciał mu pokazać parę myczków, odszedł w wieku 14 lat. Umarł w rodzinnym domu – napisał Artur Szpilka.

i Autor: Instagram / Artur Szpilka Artur Szpilka i pies Pako

