i Autor: YouTube/ Strike King screen Marcin "Różal" Różalski

to naprawdę on

Nie do wiary, jak Marcin Różalski wyglądał bez tatuaży! To naprawdę "Różal". Aż trudno go rozpoznać bez tuszu zdobiącego jego ciało

Waldemar Kowalski 18:23

Przez lata swojej sportowej kariery Marcin Różalski zyskał niezwykłą popularność i szacunek lwiej części środowiska sportów walki w naszym kraju. Zawodnik, który nie kryje się ze swoimi poglądami, obecnie przygotowuje się do walki z Mariuszem Wachem na gali Strike King. Spora część internautów, zwłaszcza tych młodszych może jednak nie wiedzieć, jak "Różal" wyglądał w czasach swojej młodości, kiedy jego ciała nie zdobiły jeszcze liczne tatuaże oraz gęsta broda.