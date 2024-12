Nie do wiary, jak zmienił się Mariusz Pudzianowski przez 15 lat w KSW! Tak wyglądał przed pierwszą walką z Najmanem

Mariusz Pudzianowski potwornie się zmienił od walki z Najmanem

W grudniu 2009 roku cała Polska żyła walką Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Najmanem. Dziś uważa się ją za początek freak-fightów w naszym kraju, a do tego właśnie wtedy szersze grono kibiców dowiedziało się, czym jest KSW i mieszane sztuki walki. Mało kto zakładał jednak, że 15 lat później najsilniejszy człowiek świata i utytułowany strongman dalej będzie walczył. Dzisiaj ma na koncie 26 zawodowych pojedynków i to nie koniec. "Pudzian" szykuje się do kolejnych wyzwań, które mają nadejść już w nowym roku, ale nie zapomina o wielkich chwilach z przeszłości. Tuż przed końcem roku 47-latek wrócił do października 2009 r. i zdobył się na refleksję dotyczącą 15 lat kariery w MMA.

Tak Pudzian zmienił się przez 15 lat w KSW

Okazuje się, że niewiele przed debiutancką walką Pudzianowski ważył aż 146 kilogramów! Jako strongman robił wszystko, żeby mieć jak największą siłę, a wpływ na to miała właśnie waga. Przejście do sportów walki sprawiło, że zawodnik z Białej Rawskiej musiał całkowicie zmienić swoje myślenie i nastawienie. Już na początku kariery w MMA szybko przekonał się, że kluczowa będzie kondycja, ale nawet 15 lat później dalej pokutuje za dawne życie strongmana.

"2009 rok październik. Miesiąc później wszedłem do ringu KSW!! Przed robiło się wszystko, aby była siła, waga a waga=siła 146kg. Dziś to wszystko jest moim utrapieniem i w tym sporcie wręcz przeszkadza. Robi się wszystko co można aby tych mięśni bo mniej. Z boku wygląda to prosto, ale to mozolna ciężka praca [pisownia oryginalna - red.]" - napisał na Facebooku 27 grudnia Pudzianowski, dołączając zdjęcie z okresu sprzed debiutu.

W komentarzach fani wyrazili swój podziw i docenili przemianę "Pudziana". Nie zabrakło też pytań o obecną formę i zawodnik KSW zdradził, że w tym momencie waży 119 kilogramów. Zrzucił blisko 30 kg, a w dalszym ciągu imponuje swoją sylwetką i potrafi onieśmielić rywali samym wyglądem. Aby zobaczyć, jak Pudzianowski zmieniał się na przestrzeni lat, przejdź do galerii powyżej.