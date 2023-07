Nie ma zagrożenia dla gali Clout MMA 1! Władze nie widzą przeciwwskazań do pierwszej gali nowej federacji

Mariusz Pudzianowski zwrócił się do Andrzeja Dudy i jeszcze nie wiedział, co go czeka! Wywołał lawinę, wszystko przez jedno zdjęcie

Clout MMA na konferencji 12 lipca odkryło już wszystkie nazwiska zawodników, jacy wezmą udział w pierwszej gali tej federacji, która odbędzie się 5 sierpnia w Warszawie. Oczywiście, największe zainteresowanie budzi main-event, czyli walka Zbigniewa Bartmana z 14 lat starszym Tomaszem Hajto. Jednak przed konferencją gruchnęła wieść, że Clout MMA może mieć podobne problemy co zamknięta niedawno federacja High League – jak przekazywał portal Salon24.pl, organizacji i jej pierwszej gali miały przyglądać się przedstawiciele MSWiA oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Teraz wszystko wskazuje na to, że Clout MMA przeszło pozytywną weryfikację tych organów.

Clout MMA może spać spokojnie przed pierwszą galą

Organizacja szybko wydała oświadczenie, w którym odpowiedziała na artykuł portalu Salon24.pl i utrzymywała, że nie ma nic do ukrycia i działa w pełni legalnie. Wygląda na to, że tak w istocie jest, bo władze nie mają zastrzeżeń do gali Clout MMA 1, która odbędzie się 5 sierpnia w COS Torwar. – Dzisiaj, w piątek, rozmawialiśmy z ministrem sportu, który po publikacji Salon24.pl rozmawiał z zastępcą szefa MSW Mariusza Kamińskiego. Wcześniej było zaplanowane spotkanie na niższym szczeblu przedstawicieli obu resortów – czytamy na portalu. – Dostałem zapewnienie, że MSW poważnie podeszło do tematu, sprawdziło wszystko i nie ma przesłanek, żeby gala nie mogła się odbyć – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk w rozmowie z portalem Salon24.pl.